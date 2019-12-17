Главу полиции Туркестана отстранили от должности после конфликта с учителем городской школы

Туркестан. 16 декабря. Kazakhstan Today - Начальник управления полиции Туркестана Данияр Мейрхан отстранен от должности после конфликта с учителем городской школы, которого не оказалось на месте во время дежурства у школьного уличного туалета, передает Kazakhstan Today.

Инцидент в школе №15 Туркестана наделал много шума. Рядовая проверка качества безопасности в учебных заведениях по поручению руководства закончилась скандалом. Выполняя указание генерал-майора Кайрата Дальбекова проверить состояние работы системы ИДН в школах и качество взаимодействия с преподавателями, мы с коллегами отправились в школу, расположенную в центре города. Оказалось, что дети пока ходят в туалет, находящийся на улице. Конкретно в момент нашего посещения за их безопасностью никто не следил: ни инспектор ИДН, ни дежурные педагоги. Такая же картина была и во второй день. Когда речь заходит о детях, я это принимаю очень близко к сердцу, ведь я сам отец, правда, детей из-за работы практически не вижу. Поэтому, когда обсуждение с дежурным учителем вышло из конструктивного русла, я не сдержался", - написал Мейрхан на своей странице в Facebook.

Он добавил, что позже конфликт разрешился взаимными извинениями.

Насчет последующего агрессивного поведения и некорректного обращения к полиции со стороны учителя и реакции полиции мы уже разобрались спокойно и принесли взаимные извинения", - отметил полицейский.

Этот случай прокомментировал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.





Инцидент, имевший место в отношении учителя школы №15 города Туркестана, совершенно недопустим. Со стороны МОН РК будут приняты все необходимые меры по защите данного учителя. Мы будем требовать привлечения к ответственности всех, кто так или иначе причастен к произошедшему, в том числе администрации школы и отдела образования. Считаю, что обеспечение безопасности детей должно осуществляться через создание комфортных и безопасных условий. Если подобные факты будут повторяться, нами будут приняты самые жесткие меры. Чтобы всесторонне разобраться в причинах сложившейся ситуации, с учителем я переговорил по телефону. Ситуация под моим личным контролем", - подчеркнул министр.

Между тем в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области проинформировали о начале служебного расследования.

По факту имевшего место 13 декабря текущего года доставления учителя средней школы Туркестана в отделение полиции по поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева департаментом собственной безопасности проводится служебное расследование в отношении руководства управления полиции Туркестана. В ходе расследования будет дана оценка поведению сотрудников органов внутренних дел, установлена правомерность их действий в отношении учителя, а также наличие факта превышения власти начальником управления полиции Туркестана. Приказом начальника департамента полиции Туркестанской области начальник управления полиции Туркестана Данияр Мейрхан на период проведения служебного расследования отстранен от занимаемой должности", - сообщили в полиции.

Отметим, что пристальное внимание к вопросам безопасности детей во время нахождения в школе связано с трагическим случаем в школе Тараза, где семиклассница подверглась насилию в школьном уличном туалете . После инцидента уволилась глава областного управления образования, к дисциплинарной ответственности привлекли 11 человек. От занимаемых должностей освободили завуча, учителя математики, который отпустил девочку с урока, дежурного в тот день педагога, вахтера и школьного инспектора. Также своей должности лишился аким Тараза. Он был уволен по поручению президента страны

Кроме этого, в школах Жамбылской области введено дневное и вечернее патрулирование , которое осуществляют сотрудники полиции совместно с представителями администрации школ.

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