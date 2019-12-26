Пьяный голый мужчина напал на теплую остановку и на полицейских в Нур-Султане (ВИДЕО)

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Пьяный голый мужчина пытался повредить теплую остановку в Нур-Султане, а затем напал на полицейских, передает Kazakhstan Today.



"Сегодня, 25 декабря, в 03.03, на пульт службы 102 Центра оперативного управления поступило сообщение от жителя города. По словам очевидца, незнакомый мужчина пытается повредить теплую остановку по улице Бейбитшилик", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.



По информации ведомства, сотрудники полиции, незамедлительно прибывшие на место происшествия, увидели мужчину, который снял с себя всю одежду и пытается повредить помещение теплой остановки.



"При задержании он оказал полицейским активное сопротивление, угрожая одним из элементов деревянной скамьи. В считанные минуты сотрудники полиции обезвредили преступника", - рассказали в пресс-службе.



В настоящее время установлено, что задержанный - Артем Беленький, 1975 года рождения, - ранее неоднократно был судим за совершение грабежей и краж. По данным полиции, на момент задержания он находился в нетрезвом состоянии.



"Данный гражданин недавно освободился из мест лишения свободы. В столице постоянного места жительства не имеет. Кроме того, подозревается в совершение кражи. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство)", - уточнили в ДП.



Задержанный водворен в изолятор временного содержания.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства