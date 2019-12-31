Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Потепление под Новый год пообещали казахстанцам синоптики, передает Kazakhstan Today.

Смещающиеся на Казахстан атмосферные фронты с Атлантики и Средиземного моря принесут с собой снегопады, метели, сильный западный ветер, в южных областях гололёд. Но сильных морозов при этом не ожидается. Понижение температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях уже в Новогоднюю ночь сменится резким повышением, а днём температура воздуха в большинстве областей будет преимущественно 0… - 8 градусов, в южных областях 0…+ 10 градусов", - сообщила пресс-служба "Казгидромета".

Отметим, прогноз охватывает погодные условия с 31 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.

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