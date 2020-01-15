Суд в Алматы отклонил жалобу матери Дениса Тена на полицейских

Алматы. 14 января. Kazakhstan Today - Городской специализированный следственный суд в Алматы отклонил жалобу матери погибшего фигуриста Дениса Тена на полицейских, передает Kazakhstan Today.

В Алматы суд отклонил ходатайство матери трагически погибшего фигуриста Дениса Тена. Постановление огласили в городском специализированном следственном суде. Ранее Оксана Тен потребовала привлечь к ответственности двух полицейских, которые находились на месте убийства спортсмена. Женщина считает, что стражи порядка проявили халатность и не оказали необходимую первую медицинскую помощь Денису. Мама фигуриста просила суд назначить повторную проверку и выяснить все обстоятельства трагедии, но ей было отказано, сообщает Almaty.tv.

Надо проверять все досконально, и в этом заинтересована не только семья Тен, в этом заинтересовано должно быть все общество, потому что мы рассчитываем, что полицейские, которые ходят, они не только за плевки и окурки нас наказывать, а что они все-таки и тех, кто с ножами бегает, будут ловить", - говорит адвокат Нурлан Сихимбаев.

Два инспектора полиции по делам несовершеннолетних Адильбек Мусаев и Азамат Нурпеисов ранее проходили свидетелями по делу об убийстве Дениса Тена. В суде они рассказали, что видели, как автомобильные воры напали на известного фигуриста. Тогда полицейский Нурпеисов попросил прохожих оказать пострадавшему медицинскую помощь и вызвать скорую, а сам побежал за преступниками. Именно эти действия, по мнению Оксаны Тен, были проявлением халатности. Адвокаты семьи Тен собираются подать апелляцию.

Мы это постановление следственного суда обжалуем в апелляционном порядке, как это предусмотрено законом. Сейчас я должен получить постановление в письменном виде, и у нас для обжалования есть три дня. Подадим апелляцию в городской суд", - заявил адвокат Оксаны Тен.









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