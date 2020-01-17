Нацбанк предупредил предпринимателей о штрафе за отказ принимать банкноту 2013 года номиналом 1000 тенге

Алматы. 16 января. Kazakhstan Today - В Нацбанке РК напомнили предпринимателям об ответственности за отказ принимать банкноту номиналом 1000 тенге образца 2013 года, посвященную памятнику тюркской письменности "Култегін", передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что банкнота является законным платежным средством и ее обязаны принимать по всем видам платежей.

Из оборота банкноты изымаются по мере естественного износа. Если предприниматели отказываются принимать данные банкноты, то им, согласно статье 206 КоАП РК, грозит предупреждение. В случае повторения ситуации в течение года, предусмотрен штраф в размере от 5 до 25 МРП. В случае отказа в приеме необходимо обратиться в территориальный филиал Национального банка для принятия соответствующих мер. Рекомендуем производить видеофиксацию либо потребовать письменное обоснование отказа в приеме банкноты", - подчеркнули в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства