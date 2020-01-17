Акима района в Акмолинской области наказали за корпоратив в день траура

Кокшетау. 16 января. Kazakhstan Today - На заседании Совета по этике Агентства РК по делам государственной службы в Акмолинской области рассмотрено дисциплинарное дело в отношении акима Ерейментауского района А. Альжанова, передает Kazakhstan Today.

28 декабря 2019 года, в День общенационального траура , предприятиями и организациями Ерейментауского района проведен корпоративный новогодний вечер с участием акима Ерейментауского района. Указанные нарушения Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан повлекли критику со стороны общества", - сообщили в Агентстве.

По информации ведомства, представители департамента Агентства по Акмолинской области провели служебное расследование с выездом в Ерейментауский район, где были опрошены должностные лица акимата и других местных исполнительных органов, работники организаций, истребованы материалы, касающиеся обстоятельств дела.

Рассмотрев дисциплинарное дело, заслушав пояснение А.Е. Альжанова о признании вины, Совет по этике рекомендовал акиму Акмолинской области наложить на А.Е. Альжанова дисциплинарное взыскание в виде "предупреждения о неполном служебном соответствии", - заключили в Агентстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства