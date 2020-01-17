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Акима района в Акмолинской области наказали за корпоратив в день траура

16.01.2020, 20:52 10855
Кокшетау. 16 января. Kazakhstan Today - На заседании Совета по этике Агентства РК по делам государственной службы в Акмолинской области рассмотрено дисциплинарное дело в отношении акима Ерейментауского района А. Альжанова, передает Kazakhstan Today.
 

28 декабря 2019 года, в День общенационального траура, предприятиями и организациями Ерейментауского района проведен корпоративный новогодний вечер с участием акима Ерейментауского района. Указанные нарушения Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан повлекли критику со стороны общества", - сообщили в Агентстве.

 
По информации ведомства, представители департамента Агентства по Акмолинской области провели служебное расследование с выездом в Ерейментауский район, где были опрошены должностные лица акимата и других местных исполнительных органов, работники организаций, истребованы материалы, касающиеся обстоятельств дела.
 

Рассмотрев дисциплинарное дело, заслушав пояснение А.Е. Альжанова о признании вины, Совет по этике рекомендовал акиму Акмолинской области наложить на А.Е. Альжанова дисциплинарное взыскание в виде "предупреждения о неполном служебном соответствии", - заключили в Агентстве.

 
Напомним, жителей района Ерейментау возмутил новогодний корпоратив с участием акима в день общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе. Горожане обратились в полицию с требованием прекратить корпоратив, но праздник всё же состоялся. 
 
Утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и при падении пробил бетонное ограждение и врезался в частное двухэтажное строение в районе поселка Гульдала Алматинской области. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. Основной версией авиакатастрофы комиссия назвала обледенение судна.
 

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