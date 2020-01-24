Штормовое предупреждение объявлено в столице и восьми регионах Казахстана

Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено на пятницу в столице и восьми регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации "Казгидромета", в Нур-Султане 24 января сохраняется снег, метель, ветер юго-западный до 15-20, ночью с порывами до 23 метров в секунду.

В Акмолинской области ожидаются осадки (преимущественно снег). Местами также сохраняются метель и гололед. Ветер юго-западный ночью до 15-20, местами 23 метров в секунду, днем местами до 15-20 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.

В Северо-Казахстанской области также ожидаются осадки (преимущественно снег). Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный местами до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются сильный снег, метель, туман и гололед. Ветер юго-западный местами до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается снег, метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный местами до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются сильные осадки. Также в регионе местами прогнозируются туман, гололед, днем метель, ветер южный, юго-западный до 15-20, днем порывы до 23-28 метров в секунду. В Шымкенте ожидается южный, юго-западный ветер, порывы до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный до 15-20 метров в секунду, днем 24, ночью 25 января порывы до 23-28 метров в секунду, на юго-западе области - 30 метров в секунду и более. Местами ожидаются туман, гололед и низовая метель.

В Кызылординской области 24 января местами сохраняются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный местами до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области ночью ожидаются осадки, местами сильные, местами туман и гололед, ветер северо-западный до 17-22 метров в секунду.

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