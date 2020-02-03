В Туркестанской области родились тройняшки

Туркестан. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области впервые за этот год родились тройняшки, передает Kazakhstan Today.

"Студентка из Сарыагашского района Жанар Анарбаева стала матерью троих детей в возрасте восемнадцати лет. Молодые поженились в прошлом году, и вот теперь на свет появились две дочки - Адина и Медина, и сын по имени Усен. Новорожденные родились преждевременно и пока находятся в Областном перинатальном центре №1. Состояние малышей и мамы сейчас хорошее", - сообщили в управлении общественного здоровья по Туркестанской области говорят врачи.

По информации ведомства, в прошлом году в Туркестанской области родились три тройни и более 55 000 детей.

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