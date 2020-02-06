В восьми областях РК объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Акмолинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Актюбинской областях, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу синоптиков, 6 февраля на большей части Северо-Казахстанской области ночью ожидаются осадки (преимущественно снег), местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

6 февраля в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане ожидается гололед, ветер юго-западный, западный, порывы 15-18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед, ветер западный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Кызылординской области завтра местами сохраняется туман, ветер южный, юго-восточный утром и днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-100%.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются осадки (преимущественно снег), местами метель, туман, гололед, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

Ночью и утром 6 февраля в Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%

В Актюбинской области местами сохраняются туман, гололед, ветер юго-западный, южный, днем в Мугалжарском районе порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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