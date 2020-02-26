Житель Алматы торговал шпионской техникой

Алматы. 25 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы в ходе операции "Контрафакт" изъята шпионская техника, передает Kazakhstan Today.

50-летний Ф. выставил на продажу специальное техническое средство для негласного получения аудио- и видеоинформации. Изъяты предметы, закамуфлированные под настольные часы, со слотом для флеш-карты и зарядным устройством. По данному факту назначена экспертиза", - прокомментировали в полиции.

В рамках операции также пресечена преступная деятельность двух мошенников. Используя популярную интернет-площадку, они выставляли фиктивные объявления об аренде несуществующих элитных квартир.





Ссылаясь на занятость, злоумышленники на показ жилища не приходили, но до этой процедуры просили внести задаток посредством электронных переводов. Задержаны подозреваемые 1976 и 1995 годов рождения", - проинформировали в пресс-службе городского департамента полиции.

В ведомстве отмечают, что сейчас большая часть преступлений совершается дистанционно, посредством Интернета.

Стороны продают, покупают, не видя друг друга, делятся персональными данными, документами, банковскими счетами. Хотя это небезопасно и, как показывает практика, является ненадежной формой заключения каких-либо сделок. К примеру, на днях была задержана 30-летняя женщина, которая находила в социальной сети интернет-магазины и под предлогом того, что хочет приобрести какой-либо товар, просила отправить ей данные карты якобы для перевода оплаты. Однако, получив данные о карте, заполняла заявку на получение микрокредита. После оформления микрокредита денежные средства поступали держателю карты, но женщине удавалось убедить его вернуть ей деньги, ссылаясь на то, что она нечаянно перевела сумму больше, чем необходимо. Владельцы карт переводили остаток ей на "Киви-кошелек", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Жанболат Зиадин.

По его информации, задержан еще один мошенник-вымогатель, который через социальные сети, с применением VPN-соединения, выдавая себя за сотрудника микрокредитной организации, угрожал потерпевшей распространением видеозаписи порнографического характера, на которой она якобы присутствует. Таким образом, злоумышленник требовал у женщины денежные средства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства