В СКО ликвидирован канал поставки фальшивых евро

Петропавловск. 29 февраля. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечен канал поставки на территорию Республики Казахстан фальшивых денежных купюр номиналом 500 евро, сообщили в пресс-службе ведомства, передает Kazakhstan Today.

По результатам оперативно-следственных мероприятий сотрудниками ДЭР изобличена группа лиц, занимавшихся сбытом фальшивых денег на территории Республики Казахстан. В составе организованной преступной группы состояли граждане РК, Российской Федерации и Грузии", - указывается в сообщении.

По информации пресс-службы, "установлено, что в январе текущего года гражданину РФ переданы поддельные денежные средства в сумме 100 000 евро для дальнейшего распространения на территории нашей страны. В ходе задержания обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 2 000 000 тенге, 30 000 российских рублей и 136 поддельных купюр номиналом 500 евро на общую сумму 68 000 евро".

На сегодняшний день постановлением Специализированного следственного суда города Петропавловска в соответствии со статьей 147 УПК РК подозреваемые лица содержаться под стражей. По данному факту зарегистрированы досудебные расследования по части 1 статьи 264 (наказание в виде лишения свободы на срок до 10 до 15 лет), пункту 1 части 2 статьи 231 (наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества) УК РК", - пояснили в ведомстве.

В департаменте проинформировали, что "за последние два года на территории РК было выявлено 18 случаев сбыта фальшивых банкнот и изъято 533 купюры номиналом 500 евро на сумму 266 500 евро (эквивалентно свыше 110 млн тенге).

Комитет по финансовому мониторингу МФ РК рекомендует быть бдительнее и обменивать валюту в банках с требованием чека.

Если вам стали известны факты фальшивомонетничества, просим сообщить в Комитет по телефонам доверия: 8 (7172) 708-478, 8 (7172) 709-920.

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