Погода без осадков ожидается в Казахстане в понедельник

Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - В понедельник на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

По информации РГП "Казгидромет", на западе, севере, в центре и на востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут осадки в виде снега. Местами по республике сохраняются туман, на востоке - гололед, ночью на севере - низовая метель, усиление ветра. В Кызылординской и Туркестанской областях, в отдельных районах, ожидаются порывы ветра 30 метров в секунду и более.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, в Байдибекском районе -порывы 30 метров в секунду и более. В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более", - уточнили синоптики.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области местами гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром местами туман. В Актюбинской области днем местами также ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.

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