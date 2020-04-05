Эпидемиолог указал на необходимые и достаточные способы защиты от вируса в городе

Москва. 4 апреля. Kazakhstan Today - Эпидемиолог указал на необходимые и достаточные способы защиты в городе, разъяснил принципы защиты и правила пользования индивидуальными средствами в период карантина, передает Kazakhstan Today.

Маски нужно надевать, когда есть тесный контакт с людьми, которые, возможно, инфицированы. Например, такая вероятность есть в метро, магазине. Естественно, в медицинских учреждениях. Понятно, что маска не может дать стопроцентной защиты от вируса. Вирус меньше, чем поры в самой маске. Но все-таки маска - это лучше, чем ничего", - рассказал профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев.

По мнению эксперта, "носить маску на улице бесполезно, она просто забьётся пылью - вот и весь эффект. Потому что вирусы не летают в воздухе. В отличие от бактерий, это не живые клетки, а просто инфицирующие частицы, которые могут находиться на разных поверхностях. И никто точно не знает, сколько времени. Да, проводят исследования и утверждают, что, допустим, на пластике коронавирус сохраняется до 3 дней. Но как появляются эти данные? В течение нескольких дней берут мазок с поверхности и методом молекулярной диагностики определяют РНК или ДНК вируса. Если геном вируса обнаруживается, то считают, что есть вирус. Однако вирус уже может быть к этому времени нежизнеспособным либо это его остатки. Я не уверен, что он так долго живет. Но несколько часов - вполне возможно".

Замечу, что у дорогих "виповских" масок эффективность абсолютно такая же, как и у обычных. Врачам, которые работают с инфицированными больными в режиме противоинфекционной защиты (не в обычных больницах), выдают специальные маски. Они не продаются, ими обеспечивает медиков эпидемиологическая служба", - пояснил С. Яковлев.

Известно, что маска эффективна до 2-3 часов. А дальше, если в неё попал вирус, сама маска будет источником заражения. Что делать, если носить маску приходится дольше, а новую взять негде? По правилам стирать маску не положено. Конечно, при стирке вирусы, бактерии могут уничтожаться. С другой стороны, и структура маски тоже может нарушиться, и она станет менее эффективной - этого же никто не изучал. Более оптимальный вариант - через 2-3 часа ношения внутреннюю и наружную поверхность маски обработать антисептиком. Старайтесь правильно снимать маску. Её нужно взять за кончики, положить пакет, завязать и только после этого выбросить", - пояснил доктор.

Эксперт подчеркнул, что "самое главное - не стоит зацикливаться только на масках. Вирус передается не только респираторным путем, он заносится с руками. К примеру, если в доме живет человек, который имеет коронавирус, то вирус будет везде - на кнопках лифтов, домофона, ручках дверей. Все не продезинфицируешь, значит, после каждого касания нужно обработать руки антисептиком. Либо носить перчатки".

Резкий дефицит защитных масок сподвигнул людей шить самодельные или использовать вместо них подручные средства типа шарфов и повязок. Уже появились и дизайнерские модели. Однако не стоит расстраиваться, если вам не удалось достать маску. Всемирная организация здравоохранения заявила, что здоровым людям маски не нужны. Их требуется надевать только в редких случаях - если человек ухаживает за больным с COVID-19 либо сам чихает и кашляет, пишет "АиФ"

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