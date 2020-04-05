Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Более сотни прибывших из Турции казахстанцев взяли под карантин, передает Kazakhstan Today.

Сегодня утром в Павлодаре приземлился рейс с гражданами Казахстана, находившимися в Турции. Из 125 человек, большинство жители Павлодарской области", - сообщили в пресс-службе акимата области.

Сотрудники санэпидемслужбы, встречавшие борт, были одеты в противочумные костюмы. Каждому пассажиру измерили температуру и проверили на наличие симптомов коронавируса.

Все прибывшие заполнили анкеты с полным набором личных данных.

Всех пассажиров доставили на изоляционный карантин. У каждого из прибывших возьмут необходимые анализы, результаты которых будут известны через сутки", - проинформировали в акимате.

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