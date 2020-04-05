Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - Поликлиники Алматы переходят на дистанционный режим работы, сообщили в оперативном штабе Госкомиссии, передает Kazakhstan Today.

Введение в стране режима чрезвычайного положения, в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией, заставило алматинских медиков перейти на удаленные приемы.

Экстренные отделения продолжают работать круглосуточно. Но большая часть приёмов и консультаций проходит дистанционно", - говорится в сообщении.

До особого распоряжения отложены прививки, ограничена плановая госпитализация. Пациентам, которые получают лекарства бесплатно, их доставляют прямо на дом. На дому проходит и осмотр пожилых людей. Их посещают психологи и рассказывают о мерах предосторожности в условиях карантина.

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