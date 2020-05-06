Общественный фонд "Саликалы урпак" выделил 200 млн тенге в качестве помощи жителям Мактааральского района

Дополнительно 4 мая общественным фондом доставлены 20 тонн гуманитарной помощи пострадавшим семьям на специальный склад в селе Атакент. В состав груза кроме продуктов питания вошли гигиенические принадлежности, хозяйственные товары, а также сладости для детей.
ОФ "Саликалы урпак" продолжает помогать казахстанцам, оказавшимся в трудной ситуации, в рамках общенациональной акции "Біз біргеміз!".
Справочно: Общественный фонд "Саликалы урпак" начал свою деятельность в апреле 2016 года.
Фонд работает по нескольким направлениям: финансовая поддержка и ежемесячное обеспечение продовольствием малоимущих семей и людей с ограниченными возможностями по городу Алматы. На сегодняшний день более 130 семей находятся на попечении фонда. А также выделение финансов на лечение инвалидов; оплата обучения детей из малоимущих семей; развитие государственного языка, национальных традиций, строительство мечетей, проведение спортивных мероприятий различного уровня.
Напомним, фонд "Болата Назарбаева "Саликалы урпак" ранее выделил 150 миллионов тенге на борьбу с коронавирусом.
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