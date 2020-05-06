Общественный фонд "Саликалы урпак" выделил 200 млн тенге в качестве помощи жителям Мактааральского района

Туркестан. 5 мая. Kazakhstan Today - В рамках помощи пострадавшим от наводнения в Мактааральском районе общественный фонд "Саликалы урпак" перечислил 200 миллионов тенге на восстановительные работы и помощь гражданам, передает Kazakhstan Today.

Дополнительно 4 мая общественным фондом доставлены 20 тонн гуманитарной помощи пострадавшим семьям на специальный склад в селе Атакент. В состав груза кроме продуктов питания вошли гигиенические принадлежности, хозяйственные товары, а также сладости для детей.

ОФ "Саликалы урпак" продолжает помогать казахстанцам, оказавшимся в трудной ситуации, в рамках общенациональной акции "Біз біргеміз!".

Справочно: Общественный фонд "Саликалы урпак" начал свою деятельность в апреле 2016 года.

Фонд работает по нескольким направлениям: финансовая поддержка и ежемесячное обеспечение продовольствием малоимущих семей и людей с ограниченными возможностями по городу Алматы. На сегодняшний день более 130 семей находятся на попечении фонда. А также выделение финансов на лечение инвалидов; оплата обучения детей из малоимущих семей; развитие государственного языка, национальных традиций, строительство мечетей, проведение спортивных мероприятий различного уровня.

Напомним, фонд "Болата Назарбаева "Саликалы урпак" ранее выделил 150 миллионов тенге на борьбу с коронавирусом.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства