В семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По информации РГП "Казгидромет", 17 мая в Мангистауской области ночью ожидается дождь, местами сильный. Местами гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 17 мая в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ветер юго-западный, южный, местами 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области в воскресенье местами сохраняется гроза. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области завтра утром и днем местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, днем местами 15-20 метров в секунду.

17 мая в Атырауской области местами ожидается гроза, шквал, возможен град, ночью сильный дождь. Ветер северный, северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области в воскресенье днем местами ожидаются гроза, шквал, ветер южный, юго-западный, 15-20 метров в секунду.

Днем 17 мая в Актюбинской области местами ожидается сильный дождь. Местами ожидается гроза, возможен град.

Вероятность шторма составляет 80-100%.

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