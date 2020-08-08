Медики поженились в посольстве Казахстана в РФ

Москва. 7 августа. Kazakhstan Today - 7 августа в Москве, в консульском отделе посольства Казахстана в России, состоялась регистрация брака Данияра Жиенгалиева и Динары Салыховой, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на странице посольства в Facebook, в настоящее время они работают в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Александра Бакулева и НМИЦ онкологии имени Николая Блохина.

Молодожены семь лет учились вместе в Западно-Казахстанском медицинском университете имени Марата Оспанова в Актобе, но познакомились только в Москве, где продолжали учебу в ординатуре.

У нас даже не было сомнений, чтобы сделать это в нашем посольстве. Мы немного волнуемся, но счастливы, что рядом друзья, любимые люди, и все происходит так, как происходит. Сегодня сказочный день и настоящий праздник!" - признались Данияр и Динара.

Свадебные торжества пришлось отложить до стабилизации эпидемиологической ситуации.

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