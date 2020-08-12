Алматы. 11 августа. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП "Казгидромет", передает Kazakhstan Today.

В частности, 12-13 августа в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде 12 августа ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 метров в секунду.

12 августа в Акмолинской области ожидается дождь, местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане 12 августа ожидается дождь, временами сильный. Временами гроза, град. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Кокшетау временами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем порывы 15 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидается гроза. Днем местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Актау 12 августа ночью и утром ожидается гроза.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, днем град. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 12 августа ожидается гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 12 августа ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

12 августа в Северо-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 12 августа в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Завтра в Костанайской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, местами 18 метров в секунду. В Костанае 12 августа ожидается ветер северо-западный, днем порывы 18 метров в секунду.

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