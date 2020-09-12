Штормовое предупреждение объявили в четырех областях

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской и Карагандинской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 12-13 сентября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются заморозки, 1-3 градуса. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Днем 12 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма - 90-100%.

Утром и днем 12 сентября в Туркестанской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Ночью 12 сентября, по прогнозу синоптиков, в Карагандинской области местами сохраняются заморозки 1-3 градуса. Днем 12 сентября ожидается местами гроза. Ветер восточный, северо-восточный, днем местами 15-20 метров с секунду. Вероятность шторма составляет 70-75%.

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