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В Алматы частично перекроют улицу Северное кольцо

08.10.2020 217
Алматы. 8 октября. Kazakhstan Today - Участок улицы Северное кольцо будет перекрыт с 23.59 11 октября до 06.00 12 октября, передает Kazakhstan Today. 
 

В связи с монтажом балок надземного пешеходного перехода по улице Северное кольцо движение автотранспорта от проспекта Рыскулова до улицы Москвина будет временно приостановлено", - сообщает управление городской мобильности.

 
Отмечается, что движение будет перекрыто с 23.59 11 октября до 06.00 12 октября.
 

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