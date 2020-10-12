В Алматы частично перекроют улицу Северное кольцо

Алматы. 8 октября. Kazakhstan Today - Участок улицы Северное кольцо будет перекрыт с 23.59 11 октября до 06.00 12 октября, передает Kazakhstan Today.

В связи с монтажом балок надземного пешеходного перехода по улице Северное кольцо движение автотранспорта от проспекта Рыскулова до улицы Москвина будет временно приостановлено", - сообщает управление городской мобильности.

Отмечается, что движение будет перекрыто с 23.59 11 октября до 06.00 12 октября.

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