В карагандинской академии МВД ведется расследование после публикации видео массовой драки

Караганда. 14 октября. Kazakhstan Today - Специальная комиссия проверяет на достоверность скандальные видео, относящиеся к Карагандинской академии МВД имени Б. Бейсенова, передает Kazakhstan Today.

В МВД проверяют на достоверность несколько скандальных роликов. Неизвестные опубликовали видео массовой драки и заявили: на кадрах будущие полицейские. По словам авторов видео, "курсанты что-то не поделили с охраной, в итоге несколько человек получили ножевые ранения", сообщает телеканал КТК

Из Нур-Султана в Караганду срочно прибыла специальная комиссия.

Раненых, порезанных курсантов нет. Все курсанты живы и здоровы, находятся на учебе. Никто не обращался, никого не лечили. Все курсанты находятся в здравии, на учебе. Есть определенный, установленный уставом порядок, когда курсанты выходят, занимаются личным делом. Но в настоящее время до 15-го числа введен карантин, в связи с тем что два курсанта заболели ветряной оспой", - рассказал замначальника Карагандинской академии имени Б. Бейсенова Юрий Колесников.

В баре, рядом с которым произошел инцидент, подтверждают, что драка действительно была, но две недели назад.

В тот день у нас было много народу. Но мы не спрашивали, кто они и где учатся. Мы работаем, как и все, до 12, а драка была где-то в 4 утра. Я слышал, что как будто курсанты подрались с охранниками. Но в моем заведении нет охраны, я сам тут за всем смотрю", - рассказал владелец бара Еркебулан Сулейменов.

Позже появилось еще одно видео, на котором сотрудники учебного заведения жалуются на психологическое давление со стороны ректора.

А еще тендер, который проводит учебное заведение по закупу стройматериалов, кажется им сомнительным. И вот этого столичная комиссия не учесть уже не могла. Тем более многие хорошо помнят прошлогодний скандал. Когда один из педагогов, поздравляя коллег с Новым годом, называл всех братвой и упоминал киношных криминальных авторитетов… Тогда майора со связями со скандалом уволили, а в учебном заведении спешно сменили ректора. В самом заведении от всех обвинений открестились. Уверяя, что сами ждут, когда комиссия из МВД очистит их честное имя", - говорится в репортаже.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства