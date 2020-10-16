В Алматы перекроют участок дороги на Северном кольце

Алматы. 15 октября. Kazakhstan Today - Об этом сообщили в управлении городской мобильности Алматы, передает Kazakhstan Today.

В связи с производством работ по монтажу пролетного строения надземных пешеходных переходов по улице Северное кольцо - севернее улицы Жумабаева (мечеть "Карасу") с 23.00 16 октября до 06.00 17 октября, а также по улице Северное кольцо - южнее улицы Бурундайской (АЗС "Карасу") с 23.00 17 октября до 06.00 18 октября движение автотранспорта по улице Северное кольцо от улицы Жумабаева до улицы Бурундайской в северном и южном направлениях будет временно перекрыто.

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