Ушел из жизни депутат мажилиса Глеб Щегольский

Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - Ушел из жизни председатель комитета мажилиса по вопросам экологии и природопользованию Глеб Щегельский, передает Kazakhstan Today.

С глубокой скорбью воспринял весть о безвременной кончине Глеба Анатольевича Щегельского. Это был человек с исключительными человеческими и профессиональными качествами, очень чуткий, внимательный и ответственный. Он был истинным патриотом Казахстана. Глеб Анатольевич, безусловно, внёс весомый вклад в совершенствование законодательной базы Казахстана. Мы с ним обсуждали очень много вопросов, работая и над законопроектами, и над различными актуальными темами. И каждый раз я видел, что к каждому вопросу он подходил с душой, полностью отдавая себя работе. Для него интересы страны и общества были превыше всего. В эту трудную для его родных и близких минуту от имени всего депутатского корпуса и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и искренние слова поддержки. Светлая память о замечательном человеке, надёжном коллеге, единомышленнике, депутате Мажилиса Глебе Анатольевиче Щегельском навсегда сохранится в наших сердцах", - сказал председатель мажилиса Нурлан Нигматулин.

Депутат мажилиса V и VI созывов Глеб Анатольевич Щегельский скоропостижно скончался от сердечного приступа 17 октября 2020 года на 51 году жизни.

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