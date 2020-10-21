Учителя с поддельными дипломами работали в Акмолинской области

Кокшетау. 20 октября. Kazakhstan Today - В сельских школах Акмолинской области работали учителя с поддельными дипломами, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ДП Акмолинской области, 12 педагогов с фальшивыми дипломами преподавали в сельских школах. Эти учителя вели в школах уроки математики, казахского языка и другие. Все они проработали с данными документами более 2 лет.

Сотрудники полиции установили 31-летнюю жительницу одного из сел области, которая в отдел образования предоставила поддельный диплом о высшем образовании для осуществления педагогической деятельности в общеобразовательной школе. На педагога завели уголовное дело по части 3 статьи 385 - (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, госнаград). Свою вину она признала, отметив, что потратила на покупку данного диплома немалые деньги", - сообщили в полиции.

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