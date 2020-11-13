В Мангистауской области появится новое село

Актау. 12 ноября. Kazakhstan Today - Новое село Кендерли будет создано из микрорайона Жулдыз, который сейчас находится в селе Рахат, недалеко от Жанаозена, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", причиной появления нового села стал рост населения села Рахат.

Микрорайоны Аксу, Мерей и Рахат в селе Рахат останутся частью села Рахат, а микрорайон Жулдыз войдёт в состав новообразованного села Кендерли", - сообщил заместитель акима Жанаозена Нурберген Худибаев.

По официальным данным, в селе Рахат проживают 45 848 человек, при этом обслуживают население 18 госслужащих.

Если будет разделён посёлок Рахат, объём бюджетных расходов увеличится с 771,2 миллиона тенге до 898,2 миллиона тенге. Причина увеличения бюджетных расходов будет зависеть от масштабов дошкольного образования, услуг санитарных очисток, уличного освещения и благоустройства села", - сказал аким села Рахат Усербай Табыншаев.

В будущем в селе Кендерли планируется развитие сфер здравоохранения, образования, спорта, культуры, дорог, инженерной инфраструктуры, коммунальных услуг, жилищно-коммунального хозяйства и предпринимательства, а также строительство новых объектов.

По сравнению с данными по состоянию на начало 2019 года, население села Рахат увеличилось на 2555 человек. Общая площадь посёлка составляет 4605,2 гектара.

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