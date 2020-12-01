В Карагандинской области прекратили уголовные дела по фактам хищения бюджетных средств в размере 45 млн тенге

Караганда. 30 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области после вмешательства прокуроров прекратили уголовные дела по фактам хищения бюджетных средств в размере 45 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

По жалобам руководителей ТОО "KKK ЛТД" и "Karaganda saulet kurylys" обеспечено прекращение уголовных дел, возбужденных по хищению бюджетных средств на сумму более 45 млн тенге. Надзорным ведомством региона признаны незаконными заключения частных экспертов о причиненном ущербе. Дело прекращено за отсутствием состава преступления. Права субъектов бизнеса защищены. После вмешательства прокуратуры по этим же основаниям из орбиты уголовного преследования исключены еще два предпринимателя", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

Отмечается, что, несмотря на карантинные ограничения, руководством прокуратуры области осуществляется прием граждан по различным вопросам в режиме видеосвязи.

Записаться на прием можно по адресу: Караганда, улица Можайского, 13-а (в будние дни - с 09.00 до18.30), либо по телефону 8(7212)42-40-19", - говорится в сообщении.

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