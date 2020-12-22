На севере Казахстана ожидается потепление

Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - Обширный антициклон, установившийся над Карагандинской областью, продолжит оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана, сохраняя морозную погоду, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РГП "Казгидромет", только на северные регионы смещается ложбина циклона с центром над Скандинавией. Потому здесь ожидается снег с метелью, усиление ветра и повышение температуры воздуха.

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