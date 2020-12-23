Штормовое предупреждение объявили в Шымкенте и ряде областей

Нур-Султан. 22 декабря. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Туркестанской, Акмолинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Шымкенте ночью 23 декабря ожидается туман. В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность - шторма 90-95%.

23 декабря в Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

23 декабря в Павлодарской области ожидается снег. Местами низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90%.

23 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Вероятность шторма - 85-90%.

23 декабря в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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