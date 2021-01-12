В Казахстан возвращаются морозы

Нур-Султан. 11 января. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на период с 12 по 14 января, передает Kazakhstan Today.

По информации РГП "Казгидромет", в начале периода Атлантический циклон, на большей части страны, принесет осадки: на севере - снег, с низовой метелью, на западе и юге республики в виде дождя и снега.

Затем на большую часть страны будет смещаться антициклон из районов Салехарда, в связи с чем к концу периода, погода прояснится и ожидается понижение температуры.

Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, низовая метель, на юге, юго-востоке и западе - гололед, на юго-западе - пыльная буря", - добавили синоптики.

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