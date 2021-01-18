В Алматы снова продают кинотеатр "Казахстан"

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - Объявление о продаже кинотеатра появилось на сайте " Крыша ", передает Kazakhstan Today.

Кинотеатр расположен на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Айтеке би. Общая площадь - 1770 квадратных метров. В здании два этажа и два подземных уровня. Стоимость составляет 820 миллионов тенге.

Напомним, год назад алматинцы уже возмущались продажей исторического здания кинотеатра.

Тогда его оценили в 858 миллионов 500 тысяч тенге.

В свою очередь, управление культуры сообщило, что бывший кинотеатр не входит в список памятников истории и культуры, и находится в частных руках. Это означает, что распоряжаться им собственник может по своему усмотрению. Для 1950-х годов кинотеатр был уникальным и первым в стране, с двумя зрительными залами по 380 мест. Однако с начала двухтысячных годов назначение здания неоднократно менялось - от книжных складов до ночных клубов.

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