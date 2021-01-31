Казахстан увеличивает число авиарейсов в Россию и Турцию

Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - Комитет гражданской авиации МИИР РК сообщил об увеличении регулярных рейсов с Россией и Турцией, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 28 января 2021 года разрешено увеличение регулярных пассажирских рейсов с Россией с 1 до 3 регулярных рейсов в неделю для каждой стороны, а также с Турцией - увеличение на 1 рейс в неделю по маршруту Анталья - Алматы для турецкой стороны, проинформировали в КГА.

После увеличения регулярных рейсов между Казахстаном и Россией с учетом согласования российской стороны, авиасообщение будет выполняться по 3 рейса в неделю с каждой стороны по маршрутам Нур-Султан - Москва (2 рейса в неделю) и Алматы - Москва (1 рейс в неделю). Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний", - уточнили в ведомстве.

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