Алматинцев предупредили об угрозе схода лавин

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В РГП "Казгидромет" сообщили, что в связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 2-3 февраля возможен сход снежных лавин.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - говорится в сообщении ведомства.

Синоптики также проинформировали, что 3 февраля в Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем местами гололед.

3 февраля в Северо-Казахстанской области ночью на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). 3-4 февраля ожидаются местами туман, гололед, низовая метель. 3 февраля ветер юго-западный, западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 4 февраля ветер местами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении Казгидромета.

В Восточно-Казахстанской области в среду днем местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Акмолинской области завтра местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, ночью 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Костанайской области в среду местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду.

С 3 по 5 февраля в Жамбылской и Туркестанской областях местами ожидается туман.

3 февраля в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед.

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