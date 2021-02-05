В большинстве областей Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 февраля 2021 года, передает Kazakhstan Today.

Ложбина Атлантического циклона будет смещаться через территорию Казахстана, вызывая осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра, а также повышение температурного фона. А южная половина РК будет находиться в поле повышенного давления - сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области порывы 25 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман.





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