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Сразу пять прокуроров назначили в Акмолинской области

22.02.2021 7210
Кокшетау. 22 февраля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области назначены прокуроры пяти районов, передает Kazakhstan Today.
 
Приказом генерального прокурора Республики Казахстан от 17 февраля текущего года назначены прокуроры районов Акмолинской области: прокурором Зерендинского района назначен Аскар Байжанов, Есильского района - Асхат Кабдушев, района Биржан сала - Самат Нурманбеков, Бурабайского района - Багдат Шерали, Коргалжынского района - Жандос Нуржанов, сообщили в прокуратуре Акмолинской области.
 

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