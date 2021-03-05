В полиции Шымкента прокомментировали видео с похищением девушки

Шымкент. 4 марта. Kazakhstan Today - 3 марта, около 20.00, в управление полиции аль-Фарабийского района департамента полиции Шымкента поступило сообщение о том, что возле одной из гостиниц неизвестные насильно посадили девушку на автомобиль марки Lexus и уехали, передает Kazakhstan Today.

Позже видео появилось в Instagram. Как сообщает Polisia.kz , прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что 22-летняя девушка поссорилась со своим 23-летним парнем, но добровольно села в его машину. Также девушка заявила, что к молодому человеку не имеет никаких претензий.

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