Сагинтаев: Решением вопросов жителей Нового Алматы займется специальная комиссия

Алматы. 6 марта. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил микрорайон Алгабас Алатауского района. В своем аккаунте в Instagram аким мегаполиса Б. Сагинтаев сообщил, что, ознакомившись с проблемными участками Алатауского района, принял решение создать рабочую комиссию, передает Kazakhstan Today.

В первую очередь, необходимо решить вопрос подтопления улицы Алдияр возле школы №185 в микрорайоне Алгабас. Силами ДЧС будут приняты срочные меры", - написал Сагинтаев.

В микрорайоне Алгабас прокладывается 13,5 километра водопроводных и 17 километров канализационных сетей. Дополнительно планируется проложить сети для 1011 домов, таким образом, весь микрорайон будет обеспечен системой водоснабжения и водоотведения.

Также аким Алматы поручил решить вопрос со строительством арыков по улице Набережной в микрорайоне Айгерим-1, что позволит ликвидировать подтопляемый участок.

Все озвученные жителями вопросы, в том числе по бесхозным сетям, уличному освещению и обеспечению общественной безопасности держу на личном контроле. Создана рабочая комиссия, которая будет информировать о принимаемых мерах", - сообщил Сагинтаев, отметив, что инициатива активных представителей микрорайонов по организации общественного контроля за качеством проводимых работ поддержана. Акимам районов поручено быть с ними на постоянной связи.

Во время рабочего объезда Сагинтаев ознакомился с ходом строительства КНС в микрорайонах Шанырак-2 и 14-я территория, а также с ситуацией с построенными сетями в микрорайоне АЗТМ Алгабас. По данному объекту будут приняты меры по завершению и подключению жителей.

Также осмотрен физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Айгерим-1, построенный меценатами района.

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