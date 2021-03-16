Подведены итоги конкурса "Великий Жамбыл Жабаев"

Алматы. 15 марта. Kazakhstan Today - Организаторами конкурса, посвященного 175-летию со дня рождения выдающегося поэта, выступили представительство Россотрудничества в РК и КГУ "Гимназия №132" Алматы, передает Kazakhstan Today.

Конкурс проходил в онлайн-режиме и стартовал в середине февраля в доме-музее, в котором акын жил с 1938 по 1945 год. Внучка поэта Салтанат Джамбулова рассказала о жизни дедушки и провела небольшую экскурсию по дому.

Школьники должны были снять коллективное или индивидуальное видео по 4 номинациям. Свои работы прислали 115 участников. Они зачитывали и исполняли на музыкальных инструментах отрывки из любимых произведений Жамбыла Жабаева, а также писали письма и зачитывали их на видео, готовили оригинальные иллюстрации к любому произведению акына.

13 марта были определены победители. В номинации "Читая Жамбыла Жабаева..." приз зрительских симпатий получил Ансар Оразбак. Обладателем Гран-при в старшей возрастной группе стала Амина Бактыбай. Победителями также стали Виктория Таранюк, Санат Гизатулы, Сакина Чирова, Алия Джумаева, Данияр Ахметов, Нурдаулет Кумысбеков, Перизат Керимбай и Анастасия Земская.

В младшей группе Гран-при отмечен Динислам Ахметжанов, победители - Камилла Барабанщикова, Анастасия Просвирнева, Темирхан Арман, Габриэлла Герасимова, Ангелина Пакалина, Самат Кудырет, Ербол Айару.

В номинации "Жамбыл: великий певец человечества" победителями стали Елеш Нургиса и Куаныш Жабаев, получивший также приз зрительских симпатий.

Номинация "Письмо Жамбылу Жабаеву" была богата на участников и призеров. Приз зрительских симпатий вручили Марии Федосеенко, Гран-при - Ур Ханифе. Победителями признаны Сарбиназ Абдужаппарова, Сергей Казанцев, Ашот Мхитарян, Каору Мацуока, Жибек Исмаилова, Алина Валиева, Карина Половинка, Мейрамбек Ахмет и Милана Жоу.

В номинации "Творчество Жамбыла Жабаева через иллюстрации", призом зрительских симпатий жюри отметило Марию Бурыгину. Победителями названы Арина Ковалева, Дарья Ким, Нурпеис Мейиржан, Арина Пестикова, Амина Сардарбек, Элин Логинова.

Приз за оригинальность и инициативу получили Даниял Хамиди, Айбар Борибаев, Раиса Оразалина, Тамерлан Болатов и Ильяр Тохтасун, Абдухалилов Султанбек и Туйбеков Санжар.

Все участники отмечены дипломами от организаторов, а победителям получили памятные подарки.

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