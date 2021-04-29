В Алматы мошенники предлагают предпринимателям сертификаты проекта "Бастау Бизнес"

АЛМАТЫ. 28 АПРЕЛЯ - Предпринимателей Алматы предупредили о мошенниках, которые обещают деньги и сертификаты участникам проекта "Бастау Бизнес", передает KAZAKHSTAN TODAY.



"В Алматы мошенники заманивают участников проекта "Бастау Бизнес", обещая им сертификаты за деньги. Жители южной столицы получили массовую рассылку от якобы одной компании, которая может помочь сдать экзамены, составить бизнес-план, а также приобрести сертификат об окончании обучения по программе "Бастау Бизнес". В сообщении говорится о том, что компания вот уже на протяжении 3 лет занимается такими услугами", - сообщили в пресс-службе Палаты предпринимателей города Алматы.



В сообщении подчеркивается, что все услуги в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек" по обучению основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" осуществляются на безвозмездной основе. В ходе обучения участников проекта сопровождают только консультант проекта и бизнес-тренер каждой группы. Обучение проходит в онлайн формате в течение 21 дня на бесплатной основе, сертификат выдается по окончании курса.



"Просим не вестись на подобного рода массовые рассылки сообщений мошеннического характера и не пользоваться услугами сторонних лиц", - сообщил директор палаты Айтуар Кошмамбетов.



Информация по данным рассылкам отправлена в службу безопасности НПП "Атамекен".



"Если вы столкнулись с такой ситуацией или к вам поступают звонки от незнакомых лиц, которые предлагают за деньги или вознаграждение свои услуги, связанные с получением сертификата или обучением по программе "Бастау Бизнес", просим не реагировать и сразу же обратиться в Палату предпринимателей города Алматы. Необходимую информацию и консультации по проекту "Бастау Бизнес" можно получить по следующим контактным номерам: эксперт 1-й категории отдела нефинансовой поддержки предпринимательства Мадиев Темирлан (331-01-33 (7553), +77753935273), начальник отдела нефинансовой поддержки предпринимательства Ибрагимов Нариман (331-01-33 (7589), +77759518651)", - говорится в сообщении.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства