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В одном из районов Акмолинской области прошли торжественные проводы призывников

07.05.2021 13069
В одном из районов Акмолинской области прошли торжественные проводы призывников
КОКШЕТАУ. 7 МАЯ - В преддверии Дня защитника Отечества в Зерендинском районе состоялись проводы призывников "Отаным - алтын бесігім", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Заместитель акима района Райхан Габдуллина поздравила призывников с важным событием в их жизни и вручила им памятные подарки.
 

Сегодня мы провожаем вас на военную службу в ряды Вооруженных сил Республики Казахстан. На тысячи километров протянулись рубежи нашей Родины, и вам предстоит выполнять ответственную и почетную миссию - сохранять мир в нашем общем доме. Желаю вам крепкого здоровья, сил, мужества и выносливости", - отметила заместитель акима района. 

 
Со словами напутствия к новобранцам обратились начальник отдела по делам обороны Зерендинского района Ернар Абдрахманов и ветеран афганской войны Сандыбай Мукушев. 
 
Юноши будут служить в рядах войск Национальной гвардии, комитета МЧС и службы государственной охраны, уточнили в пресс-службе управления внутренней политики Акмолинской области.
 

Служба в армии - это долг каждого мужчины. У меня служил дед, отец. Теперь и мне предстоит выполнить эту важную миссию. После службы думаю пойти дальше по военной службе. Всем призывникам желаю хорошей службы", - поделился один из призывников.

 
В УВП добавили, что всего по району в период весенней и осенней мобилизации к воинской службе подлежат порядка 80 молодых людей. 
 

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