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При аттестации школ теперь будут оценивать вопросы безопасности - МОН

18.05.2021 8992
При аттестации школ теперь будут оценивать вопросы безопасности - МОН
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве РК рассказал о предстоящих изменениях в аттестации организаций образования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Если ребенок, условно выпускник школы, идет в свою же школу с оружием, это говорит о том, что необходимо обращать также внимание не только на знания, но и на воспитательную работу в целом - на вопросы социализации, вопросы буллинга, вопросы благополучия детей в школе и так далее. Если ребенок чувствует в школе себя счастливым, он в эту школу не пойдет завтра с оружием", - сказал Асхат Аймагамбетов.

 
Министр добавил, что поручил включить в стандарты аккредитации и аттестации всех организаций образования в качестве приоритета первого документа и первого мероприятия, которое будет проверяться, вопросы безопасности. 
 

То есть теперь во время аттестации школы или аккредитации в первую очередь будут не детей тестировать, а будут смотреть, насколько сотрудники школы, или детского сада, или колледжа и обучающиеся знают, как себя вести в определенной ситуации и насколько в школе созданы условия по безопасности детей", - пояснил Асхат Аймагамбетов.

 
14 мая в Министерстве внутренних дел состоялось внеочередное оперативное совещание по вопросам обеспечения безопасности учащихся в организациях образования. В ходе совещания министр Ерлан Тургумбаев поручил руководителям служб МВД и территориальных департаментов полиции обследовать все образовательные учреждения на оснащенность системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и физической охраной.
 
17 мая председатель комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Мурат Баймукашев сообщил о разработке специального перечня предметов, которые нельзя будет заносить в школы Казахстана.
 
Напомним, 11 мая в Казани в результате стрельбы в школе погибли 11 человек, в том числе 9 детей. 12 мая стало известно, что в Казахстане примут дополнительные меры по обеспечению безопасности детей. 
 

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