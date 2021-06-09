Школьница впала в кому после операции в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. 8 ИЮНЯ - В Шымкенте 15-летняя школьница впала в кому после операции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Айдана Калдыкул получила направление в Областную детскую больницу, чтобы удалить нарост под языком. Но после операции в себя так и не пришла, сообщает телеканал КТК

В Туркестанскую областную детскую больницу Айдана Калдыкул пришла сама. Девочка была в хорошем настроении и, по словам родных, должна была в тот же день отправиться домой. Но вот уже 10 дней школьница находится в коме с отеком мозга.

Нам говорили, что операция простая, делается всего несколько минут. Но мы уверены, что ей сделали слишком много наркоза. Недосмотрели и не учли все. Главный анестезиолог нам сказал, что были какие-то проблемы с аппаратом. Он признал, что это ошибка врачей. Сказал: организм молодой и должен сам бороться, а они больше ничего не могут сделать", - говорит мать девочки Фарида Утегенова.

Айдана – старшая из четырех детей. Она только что окончила девятый класс и хотела удалить нарост на языке. Киста появилась в прошлом году, и все это время доставляла дискомфорт. В Туркестанскую детскую больницу школьница попала по направлению через госпортал. Теперь родные девочки просят лишь об одном, чтобы ее поставили на ноги.

Пускай они теперь вызовут спецборт или врачей из научных центров. Молодая девушка пришла своими ногами в эту больницу, а они сделали из нее инвалида. Пусть все, кто виноват в этом, получат по заслугам. Нужно было убрать небольшую опухоль, а теперь она на грани смерти", - сказала бабушка Зияда Молдыбаева.

В самой больнице пока не торопятся кого-то винить, но говорят, что делают все возможное, чтобы вернуть Айдану к прежней жизни.

Мы проводим консилиумы с помощью телемедицины. Будем стараться, чтобы ее отправили в Алматы, как только это будет возможно. Сейчас ребенок не транспортабелен, она может не пережить перелет. Но по телемедицине мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние", - сказала заведующая отделением реанимации Туркестанской детской областной больницы Гульзира Кудайбергенова.

В больнице начали внутреннюю проверку. Только после этого станет ясно, почему школьница впала в кому. Пока медики не берутся высказывать даже предположения.

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