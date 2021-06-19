Часть зданий в одном из районов Алматы временно останется без горячей воды

АЛМАТЫ. 18 ИЮНЯ - Часть зданий в Турксибском районе Алматы отключат от подачи горячей воды на период с 21 по 25 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ПО информации пресс-службы АО "Алматинские тепловые сети", с 21 по 25 июня 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контуре улиц: Орджоникидзе - Гёте - Кожедуба - Читинская; Щелково - Элеваторская - Суюнбая - Щелково; Кассина - Бехтерева - Буденного - Жумабаева; Урицкого - Нурсая - Бейсебаева - Бартольда.

В организации объяснили, что ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных, запланированных в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону и минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям.

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