Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

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НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Кызылординской, Алматинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 2 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется очень сильная жара, 40 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность.

Днем 2 июля в Кызылординской области местами ожидается ветер северный, северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

Днем 2-4 июля в Алматинской области местами сохраняется сильная жара, 35-38 градусов, сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

2 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности.

Днем 2 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Ранее "Казгидромет" представил консультативный прогноз погоды на месяц. В июле на большей части республики средняя температура воздуха за месяц ожидается выше нормы на 1-2 градуса, около нормы - в северной половине страны.

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