В Алматы ряд зданий отключат от горячей воды

АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - В Турксибском районе Алматы ряд зданий на несколько дней отключат от горячей воды, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", с 12 по 16 июля 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контурах улиц:
- Хмельницкого – Куйбышева – Бакинская – Староэлеваторская;
- Папанина – Ереванская – Стальского – Суюнбая;
- Кассина – Жумабаева – Бехтерева – Шереметьева.
Ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ в котельных.
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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства