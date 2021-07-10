В Алматы ряд зданий отключат от горячей воды

Фото: из открытых источниов

АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - В Турксибском районе Алматы ряд зданий на несколько дней отключат от горячей воды, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", с 12 по 16 июля 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контурах улиц:

- Хмельницкого – Куйбышева – Бакинская – Староэлеваторская;

- Папанина – Ереванская – Стальского – Суюнбая;

- Кассина – Жумабаева – Бехтерева – Шереметьева.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ в котельных.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства