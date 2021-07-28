В Казводхозе рассказали о ситуации с водообеспечением в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 27 ИЮЛЯ - Ситуация с водообеспечением в Алматинской области стабильная. Об этом сообщил Абишев Бакыт Несипбаевич, заместитель директора Алматинского филиала РГП "Казводхоз", передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня все крестьяне области обеспечены водой, нами заключено более 7 тысяч договоров для орошения общей площади в 132 тысячи гектаров с посевами сахарной свеклы, сои, кукурузы, многолетних трав, садов, а также 500 гектаров риса в Каратальском районе. В целом ситуация стабильная. Фермеры получают сейчас весь объем воды, согласно их заявкам. Воды в регионе достаточно в реках и водохранилищах", - отметил Бакыт Абишев.

Спикер заверил, что после завершения проекта Исламского банка развития по реконструкции оросительной системы в ряде районов области площадь орошаемых земель будет увеличена до 198 тысяч гектаров.

Он также сообщил, что разработана пятилетняя программа по автоматизации и цифровизации. Ожидается установка датчиков для точного учёта воды на 20 каналах Алматинской области. Рассматривается и возможность внедрения водосберегающих технологий - капельного орошения, дождевания. С этой целью сейчас проводится выезд в крестьянские хозяйства и изучение такой возможности на местах.

Как отметили в Минэкологии РК, по программе Дорожной карты занятости проведены работы по реконструкции Каратальской и Коксуйской плотин, водозаборов в Панфиловском районе, а также оросительных каналов в Талдыкоргане.

Сегодня в филиале РГП "Казводхоз" в Алматинской области работает более 700 человек. Сейчас у водников, как известно, горячий сезон, специалисты работают днём и ночью, устраивают ночные поливы", - добавили в министерстве.

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