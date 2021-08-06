Жара и грозы: штормовое предупреждение объявлено в семи областях РК

НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в семи областях Казахстана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По данным синоптиков, 6 августа в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер северо-западный, западный, днем местами 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется сильная жара, 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

6-8 августа в Кызылординской области сохраняется ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Днем сохраняется сильная жара, 42 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также сообщается, что днем 6 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза, ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем на юго-западе области ожидается сильная жара, 35 градусов.

В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Днем сохранится сильная жара, 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области также ожидается сильная жара, 35 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области местами сохраняется сильная жара, 35 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области завтра ожидается местами сильный дождь. 6 и 7 августа местами ожидается гроза. Днем 7 августа местами возможен град, шквал. Ночью и утром 6 и 7 августа местами ожидается туман, ветер южный, юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

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