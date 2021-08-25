Организаторы "концлагеря" для собак отделались небольшим штрафом

АЛМАТЫ. 24 АВГУСТА - Организаторы "концлагеря" для собак в Алматинской области заплатят административный штраф, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Организаторам "чёрной" передержки грозит лишь административный штраф - 9 тыс. тенге. В природоохранной полиции говорят, что нарушений для заведения уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными" не обнаружили. Сейчас ветеринары и зоозащитники занимаются лечением четвероногих. В ближайшее время их распределят по приютам города и области", - сообщает телеканал "Евразия".
Напомним, на прошлой неделе в посёлке Али Алматинской области зоозащитники обнаружили настоящий "концлагерь" для собак. По их предположениям, это была "чёрная" передержка, когда псевдоволонтеры предлагают хозяевам за деньги пристроить питомцев, после чего вывозят их за город и оставляют умирать без еды и воды. После огласки на место выехали представители ветеринарной службы Алматы и природоохранная полиция. В так называемом приюте обнаружили 90 животных, практически все они были истощены и больны. На территории также нашли десятки захоронений.
Ранее сообщалось, что в Костанае живодеры забили собаку молотком на глазах у местных жителей.
Из-за участившихся случаев издевательства над животными, Минэкологии планирует ввести наказание до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с питомцами. Также за жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, предлагается ввести штраф в размере от 2000 до 5000 МРП.
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