Военный прокурор погиб при взрывах в Жамбылской области

Фото: facebook.com/abroi.azamatov

ТАРАЗ. 27 АВГУСТА - Пресс-секретарь Главной транспортной прокуратуры Абырой Халыкулы на своей странице в социальной сети Facebook поделился информацией об одном из погибших при взрывах в окрестностях Тараза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня с утра дошли трагические вести о смерти коллеги - военного прокурора Южного региона Капезова Армана Куанышевича. О гибели настоящего офицера, отца, мужа и друга. Получив сообщение о пожаре в войсковой части в Жамбылской области, одним из первых бросился в эпицентр событий, где и нашел свою смерть, пытаясь помочь предотвратить человеческие жертвы. Своим поступком показал нам пример настоящего прокурора, офицера, верного присяге, выполнившего долг перед Отечеством", - написал Халыкулы.

По словам Халыкулы, 27 августа полковника Капезова должны были поздравлять с днем рождения. Близко знавшие его коллеги отзываются о нем, как о человеке, беззаветно любившем родину, честном и достойном офицере.

В окружении таких товарищей, готовых отдать свои жизни во имя исполнения долга, мы дальше будем с честью нести свою службу, иного нам не дано. С огромной скорбью выражаю соболезнования семьям погибших офицеров, мы будем помнить каждого из вас, ваши дети станут нашей заботой, теперь долг каждого из нас стать отцом, товарищем для них", - написал он.









Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов

















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