Полиция проверит съемные квартиры и места массового скопления молодежи

НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Участковые полицейские будут проверять съемные квартиры, рынки и другие места скопения людей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





Как сообщил на сегодняшнем брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, проверки пройдут с 1 сентября по 1 декабря, в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок". Особое внимание будет уделяться местам скопления молодёжи и несовершеннолетних.





За время операции участковыми инспекторами полиции на закрепленных за ними административных участках будет организован подворовой и поквартирный обход для ознакомления с населением, а также выявления лиц, допускающих различные правонарушения и проверке граждан, состоящих на учетах в органах внутренних дел. Будут проверяться арендные квартиры для пресечения антиобщественных действий и фактов безнадзорности, а также владельцев гражданского оружия и иностранцев", - заявил Ораз.

Также, по его словам, полицейские будут проверять дачные массивы, стройки, в том числе, приостановленные и заброшенные, чердачные и подвальные помещения и зимовки в сельской местности.

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